- Roverul Curiosity al NASA, care studiaza suprafața planetei Marte, a fotografiat un grup de roci in forma de oase de pește, starnind reacții puternice pe internet atat printre fanii planetei roșii, care le-au poreclit „oase de dragon”, cat și printre specialiști, scrie Jerusalem Post.

- Misiunea americano-europeana Mars Sample Return (MSR) va aduce pe Pamant primele eșantioane de sol marțian, cel mai probabil in 2033, dupa una din cele mai complexe misiuni interplanetare din istorie, iar viitoarea misiune marțiana chineza Tianwen-3 vrea sa faca același lucru la scurt timp dupa MSR.…

- NASA a lansat noi fotografii panoramice ale planetei Marte, obținute cu ajutorul roverului Curiosity Mars, potrivit Reuters. NASA a lansat o interpretare artistica a unui peisaj de pe Marte, marți (13 iunie). Acesta avea culoare adaugata unei imagini compozite realizate din doua imagini panoramice alb-negru,…

- Mai mulți cercetatori au facut un experiment pentru a vedea ce s-ar intampla in cazul in care ne-ar contacta extratereștrii. Ei au trimis un mesaj extraterestru fals de pe Marte pe Pamant, transmite CNN.

- Cercetatorii recreeaza Planeta Roșie la o mila sub pamint, pentru a studia modul in care oamenii vor putea supraviețui in timpul misiunilor viitoare. Mina de potasiu Boulby este folosita pentru a studia condițiile din spațiul extraterestru. Cercetatorii vor construi case și vor efectua proceduri medicale.…

- Distrugerea umana a vieții salbatice globale are loc intr-un ritm alarmant. Extincțiile sunt precedate de scaderea progresiva a populației speciilor, in timp, lucru care ii alerteaza pe oamenii de știința, cu privire la dispariția iminenta.

- Viața pe Terra ar putea fi o relicva dintr-un trecut foarte indepartat al Universului ● Viitoarea stație spațiala ar putea fi una privata ● Roverul marțian Perseverence ne schimba viziunea despre Marte