- Mai multe asociatii ale biciclistilor, alaturi de Active Watch si Greenpeace Romania, anunta organizarea celei de-a 16-a editii a Marsului Biciclistilor si ii solicita primarului general, Nicusor Dan, un calendar cu masuri pentru accesibilizarea orasului si dezvoltarea de benzi dedicate exclusiv transportului…

- Dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete si accesibilizarea trotuarelor pentru ca ele sa poata fi utilizate de pietoni, nu ca locuri de parcare pentru masini, precum si benzi unice pentru transportul public se numara printre revendicarile celei de-a XVI-a editii a Marsului Biciclistilor din Bucuresti,…

- Primarul general Nicușor Dan n-a avut leagan in copilarie, sau nu s-a leganat destul, din moment ce face asta in timpul ședințelor Consiliului General. Oricat de tare l-ar plictisi/adormi alocuțiunile consilierilor, este vorba, totuși, de niște probleme ale cetațenilor din București, dezbatute in cadru…

- Nicușor Dan a declarat joi, in legatura cu problema șobolanilor, faptul ca s-a acționat doar in parcurile care sunt in subordinea municipiului București, nu și in cele care sunt in subordinea primariilor de sector. Primarul general al Capitalei a spus, despre tanarul mușcat de un șobolan, ca este un…

- Vlad Voiculescu, președintele USR-PLUS, cere suspendarea unor concursuri pentru funcții de conducere in Primaria Capitalei pe motiv ca ar fi dedicate inclusiv unor lideri liberali. In replica, președintele PNL București susține ca e dreptul oricui sa participe la un concurs. „USR PLUS i-a solicitat…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat miercuri ca municipalitatea vrea sa faca, la toamna, cateva benzi unice pentru transportul in comun de suprafata, potrivit Agerpres. Potrivit edilului, metoda va creste viteza de deplasare pe traseele respective."In opinia mea, atat mijloacele de…

- Grupul Zentiva și-a intensificat activitațile de cercetare și dezvoltare in Romania. Centrul sau de la București va dezvolta atat medicamente generice de ultima generație, cat și medicamente cu valoare adaugata (VAM). Dezvoltarea medicamentelor generice implica un proces științific intensiv, derulat…