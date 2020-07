Maroon 5 lanseaza single-ul “Nobody’s Love”

Stiri pe aceeasi tema

- INNA iși surprinde fanii cu o noua piesa care se numește “Nobody”, cu sound dance, edm, cu multa energie Piesa a fost compusa de INNA, Laura White, Ki Fitzgerald, Fridolin Walcher și produsa de Fridolin Walcher, același producator al pieselor “Not My Baby” și “Sober”. Lyric video-ul de la “Nobody” a…

- Remme, artistul olandez cu milioane de stream-uri la piesele sale, lanseaza single-ul “Lose Touch”. La cateva luni de la debut, artistul de doar 20 de ani revine in atentia fanilor cu piesa “Lose Touch”, cel de-al treilea single din acest an. Daca in ianuarie debuta cu piesa “Get older” (peste 4 millioane…

- O piesa pop despre energia pe care dragostea o creeaza in jurul persoanei iubite, “Aura” este cea mai recenta piesa impartasita de Serena. Serena a debutat in industria muzicala in urma cu 7 ani, atunci cand a inceput sa inregistreze si incarce pe retelele de socializare coveruri de piese autohtone…

- Chriss și Denisa Jo vine in atenția fanilor cu un nou single intitulat ”Te jucai cu inima mea”. Piesa a fost produsa in studio-ul Xtra Music, a fost compusa de Chriss si produsa de Cristian Pistol. Videoclipul a fost filmat pe un camp din Paulești. Cei doi artiști s-au distrat foarte mult la filmari,…

- Lady Gaga colaboreaza cu Ariana Grande pentru al doilea single extras de pe urmatorul album. Piesa “Rain On Me” este inclusa pe cel de-al saselea album lansat de catre Lady Gaga – “Chromatica”, material care va aparea pe 29 mai 2020. “Rain On Me” este prima colaborare dintre cele doua artiste, pentru…

- La doar o saptamana de la lansarea piesei Baiatul meu furmos, care are aproape 1 milion de vizualizari pe YouTube, Irina Rimes le aduce fanilor o noua surpriza, Sarea de pe rana, o melodie profunda, in stilul caracteristic artistei. Piesa incheie albumul COSMOS și, odata cu lansarea ei, intregul sau…

- De curand, Calin Pop a anuntat noul sau proiect personal la care lucreaza. Este vorba de „Cutia cu secrete”, un produs Universal Music Romania, la care va colabora cu prietenii sai din proiectul Resita Rocks, Toni Dijmareascu si Flavius Suciu. Vineri va fi lansat primul single din acest proiect, „Vapaia”.