Guvernul marocan a anuntat ca din 7 februarie va redeschide spatiul aerian pentru zborurile internationale, dupa doua luni de inchidere pe fondul temerilor cauzate de Omicron. “Aceasta decizie intervine in conformitate cu dispozitiile juridice referitoare la gestionarea starii de urgenta sanitara si in urma recomandarilor comisiei stiintifice si luand in considerare evolutia situatiei epidemiologice”, precizeaza un comunicat citat de agentia marocana MAP. Masurile de la posturile de frontiera si conditiile ce le vor fi cerute calatorilor sunt examinate de o comisie tehnica si vor fi anuntate…