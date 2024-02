Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul retelei Facebook, Mark Zuckerberg, a fost audiat miercuri de Senatul Statelor Unite alaturi de alti lideri ai media sociale - Linda Yaccarino de la X, fost Twitter, Shou Zi Chew de la TikTok, Evan Spiegel de la Snap si Jason Citron de la Discord, relateaza AFP.

- Numarul de utilizatori activi ai retelelor de socializare a depasit pragul de cinci miliarde in 2023, reprezentand 62,3% din populatia lumii, potrivit unui raport anual publicat miercuri, citat de AFP. Numarul de utilizatori a crescut cu 5,6% intr-un an, in timp ce populatia lumii a crescut…

- Facebook, Instagram, TikTok. Utilizarea rețelelor de socializare de catre copii și adolescenți. Psihologii au explicat pentru „Adevarul“ cat de mare este pericolul la care se expun tinerii care stau ore intregi pe rețelele sociale.

- Directoratul National de Securitate Cibernetica DNSC a publicat pe site ul propriu un ghid de protejare si recuperare conturi social media, avand in vedere riscurile cibernetice la care sunt expuse acestea.Ti ai pierdut accesul la contul de social media si nu stii ce pasi trebuie sa urmezi pentru recuperarea…

- Postul Craciunului sau Postul Nașterii Domnului incepe astazi și va dura 40 de zile, pana pe 24 decembrie, inclusiv. Vor fi șase saptamani in care credincioșii vor renunța la carne, lapte, branza și oua.