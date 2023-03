Stiri pe aceeasi tema

- Shaun Murphy – Robert Milkins 10-8. Shaun Murphy s-a calificat in semifinalele Tour Championship, dupa o revenire spectaculoasa in fața lui Robert Milkins. ”Magicianul” a fost condus cu 5-1, dar s-a impus cu 10-8, reușind și un break de 128 de puncte in chiar ultimul frame. Aceasta a fost a 16-a intalnire…

- Ali Carter – Kyren Wilson LIVE VIDEO. Partida dintre Ali Carter și Kyren Wilson este a doua de la Tour Championship și se va disputa marți, de la ora 15:00, LIVE in AntenaPLAY. Ali Carter și Kyren Wilson vor lupta pentru un loc in semifinala de vineri, in care s-a calificat deja Ding Junhui. Chinezul…

- Mark Allen – Ding Junhui, primul meci de la Tour Championship, e LIVE in AntenaPLAY, de la ora 14:00. Turneul de la Hull aduce la start cei mai buni opt jucatori ai anului și toate meciurile se joaca dupa sistemul primul la 10, in perioada 27 martie – 2 aprilie. Cei mai importanți jucatori care […]…

- Chelsea – Dortmund 2-0 și Benfica – Club Brugge 5-1 au fost meciurile serii in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Chelsea a reusit sa intoarca scorul din tur si s-a calificat in sferturile de finala. De cealalta parte, Benfica nu a avut nicio emotie cu Club Brugge. Dupa ce in tur, Chelsea a pierdut…

- Lorient – Lens 1-2 (d.l.d) a fost ultimul meci din optimile Cupei Franței și a fost transmis in exclusivitate in AntenaPLAY. Oaspeții s-au impus la loviturile de departajare. Lens a invins-o pe Lorient la penalty-uri, dupa 1-1 in timpul regulamentar (Le Fee 84′ / Fulgini 21′). La loviturile de departajare,…

- Academico Viseu – FC Porto 0-3. Calificare facila pentru „dragoni”, in exclusivitate in AntenaPLAY! FC Porto – Sporting va fi marea finala din Cupa Ligii Portugaliei și va putea fi urmarita in exclusivitate in AntenaPLAY. In cealalta semifinala, Sporting Lisabona s-a impus la limita in partida cu Arouca,…

- Arouca – Sporting 1-2, partida din Cupa Ligii Portugaliei,. Partida a fost in format live video pe AS.ro, si in exclusivitate in AntenaPLAY. Sporting asteapta in finala ce se va disputa pe 28 ianuarie, in exclusivitate in AntenaPLAY, pe invingatoarea dintre FC Porto si Acdemico Viseu, ce se va disputa…

- Olympique Marseille – Rennes 1-0. OM s-a calificat in sferturile Cupa Franței! A fost spectacol total pe Velodrome, in exclusivitate in AntenaPLAY! Unicul gol al meciului a fost inscris de Mateo Guendouzi, in minutul 59. Olympique Marseille – Rennes 1-0 Final de meci! Marseiile s-a impus cu 1-0 și s-a…