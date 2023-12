Stiri pe aceeasi tema

- Din anul 2024 serviciile stomatologice vor fi gratuite pentru copiii și adulții cu nevoi speciale! Deputatul clujean Sabin Sarmaș, presedintele Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din cadrul Camerei Deputaților, a depus un amendament la Legea Bugetului de Stat pentru anul 2024 care…

- Bugetul Ministerului Educației pentru anul 2024 a fost suplimentat, iar o parte dintre acești bani va merge spre amenajarea la UMF Cluj-Napoca a unui centru pentru tratamente stomatologice destinat copiilor cu nevoi speciale.

- Copiii de la Centrul Școlar pentru Educație Incluziva „Paul Popescu Neveanu” vor avea parte de vizita celor de la Centrului Creativ Artasia-Arta de a Vorbi și vor primi cadouri de Craciun. Se va pune in scena „Povestea de Craciun” a lui Charles Dickens, intr-o atmosfera de sarbatoare, in sala de spectacole…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca, in 14 decembrie, va avea loc un eEveniment dedicat copiilor cu nevoi speciale, la Targul de Craciun din Bucuresti. Zona va fi accesibilizata, iluminatul si zgomotul vor fi minime pentru a nu-i deranja, iar copiii vor avea acces gratuit la toate…

- Mai sunt inca doua zile pana la prima ediție „Impreuna daruim zambete”. Evenimentul filantropic care vine in sprijinul copiilor cu nevoi speciale va avea loc... The post Moș Nicolae aduce zambete pentru copiii cu nevoi speciale appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Noi imagini cu președintele Klaus Iohannis și Carmen Iohannis, din timpul vizitei din Africa, au aparut pe rețelele sociale. Cuplul prezidențial s-a plimbat in weekend cu o nava de agrement privata de mare viteza.

- Prima ediție a evenimentului filantropic „Impreuna daruim zambete”, menit sa vina in sprijinul copiilor cu nevoi speciale, va avea loc in Ajunul lui Moș Nicolae,... The post „Impreuna daruim zambete” pentru copiii cu nevoi speciale, in Ajunul lui Moș Nicolae appeared first on Special Arad · ultimele…

- Din acest an școlar, elevii care in ultimii doi ani nu au frecventat cursurile unei școli din Romania pot beneficia de cursuri de limba, cultura și civilizație naționala in cadrul unor grupe constituite special pentru a le inlesni integrarea.