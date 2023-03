Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin Rapid București s-a calificat duminica in sferturile de finala ale Ligii Campionilor EHF 2023, dupa ce a reușit sa se impuna in manșa secunda a dublei cu Krim Ljubljana, cu scorul de 30-24 (12-8).

- Rapid a caștigat returul contra lui Krim Ljubljana, scor 30-24 (24-29 in tur), și s-a calificat in „sferturile” Ligii Campionilor la handbal feminin. Antrenorul danez Kim Rasmussen (50 de ani) crede ca galeria giuleșteana a avut un rol determinant astazi. Kim Ramsussen a sosit la Rapid la inceputul…

- CSM București va juca impotriva danezelor de la Team Esbjerg in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Manșa tur se va disputa pe 29 sau 30 aprilie, in Danemarca. Returul se joaca o saptamana mai tarziu, pe 6 sau 7 mai, in sala Polivalenta din București. Team Esbjerg, viecampioana…

- Campioana Romaniei la handbal femini, CS Rapid, o intalnește astazi, de la ora 15:00, pe Krim Ljubljana, in manșa tur din play-off-ul pentru faza „sferturilor” de finala din Liga Campionilor. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisa pe Digi Sport 4, Prima Sport 2 și Orange Sport 1. ...

- Volei Alba Blaj s-a impus in minimum de seturi in Sala „Timotei Cipariu”, in partida tur din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, in disputa cu CSM București, scor 3-0 (25-14, 25-20, 25-9), in 8 martie, de Ziua Femeii. Returul este in 18 martie, in capitala, iar deținatoarea trofeului este favorita…

- FOTO: Volei Alba Blaj – CSM București 3-0, in sferturile Cupa Romaniei, de Ziua Femeii Volei Alba Blaj s-a impus in minimum de seturi in Sala “Timotei Cipariu”, in partida tur din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, in disputa cu CSM București, scor 3-0 (25-14, 25-20, 25-9), in 8 martie, de Ziua…

- Chelsea – Borussia Dortmund 2-0, in returul optimilor Ligii Campionilor. Dupa ce Borussia Dortmund a caștigat in tur cu scorul de 1-0, englezii au revenit și au intors scorul la general, calificandu-se astfel in sferturile de finala ale competiției europene.

- CSM Bucuresti are asigurata calificarea in sferturile Ligii Campionilor, dupa ce echipa Odense (locul 3 in grupa B) a fost invinsa, sambata, de formația norvegiana Vipers, detinatoarea trofeului. CSM Bucuresti este pe locul 2, iar primele doua clasate obtin biletele spre sferturi, noteaza agenția News.ro…