- Alexandra Toader, fost membru in Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS), a afirmat ca este onorata de numirea in functia de presedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc si a spus ca acesta "trebuie sa…

- Marți, 14 ianuarie 2020, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban publicata marți in Monitorul Oficial (n.r. M. Of. nr. 0023 din 14 Ianuarie 2020 Act nr. 26/14 Ianuarie 2020), teologul Radu Preda a fost eliberat din funcția de președinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului…

- În seara zilei de marți, 14 ianuarie 2020, premierul Ludovic Orban a semnat decizia demiterii teologului clujean Radu Preda de la conducerea IICCMER. Decizia a fost publicata în Monitorul Oficial. Preotul afirma ca actul nu doar ca este ilegal, ci și imoral, având în vedere…

- Decizia a fost luata ca urmare a unei Note de Informare a Corpului de Control al prim-ministrului cu privire la documentarea efectuata la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc. Conform cercetatorilor din subordinea lui Preda, acesta nu gestiona corect…

- Au trecut 30 de ani de la Revoluție, dar România are aceeași organizare teritorial - administrativa ca în vremea comunismului. Toata lumea recunoaște ca acest model este depașit, în condițiile în care proiectele de dezvoltare trebuie gândite regional, atât pentru…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) anunta ca a descoperit, in urma unei campanii de investigatii arheologice in municipiul Caransebes, mai multe morminte despre care se presupune ca ar apartine unor opozanti anticomunisti ucisi in timpul anchetelor…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) in colaborare cu Parchetul Militar Timișoara a desfașurat in perioada 15-18 octombrie 2019 a doua campanie de investigații arheologice in mun. Caransebeș din județul Caraș-Severin. Acțiunea a continuat cercetarile…