Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Giurca a spus adevarul despre vacanțele pe care Marius Moise le facea fara ea. Concurenta de la Insula Iubirii a vorbit despre acest subiect, asta dupa ce a fost criticata de cațiva dintre telespectatorii emisiunii de la Antena 1. Iata ce declarații a facut ea!

- Bianca Giurca a transmis un mesaj dur, dupa ce Marius Moise a fost criticat. Cei doi au ajuns in atenția publicului dupa ce au participat la Insula Iubirii, iar relația lor a fost analizata inclusiv de ceilalți concurenți, sau chiar de ispite. Iata ce le-a transmis concurenta celor care l-au criticat…

- Radu Valcan i-a pus Biancai Giurca intrebarea pe care toți o așteptau in ediția 9 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 20 iulie 2023. Iata ce raspuns a oferit concurenta in ceea ce il privește pe Marius Moise.

- Marius Moise a fost nemulțumit de unele imagini pe care le-a vazut cu iubita lui, Bianca Giurca, la bonfire-ul din ediția 9 Insula Iubirii sezonul 7 de pe 20 iulie 2023. Concurentul nu și-a putut opri reacții la vizionarea videoclipurilor cu femeia alaturi de care a venit in Thailanda.

- Razvan Kovacs pare cucerit de ispita Daria Cuflic, iar Ema Oprișan a facut un gest neașteptat, ca urmare a aproprierilor dintre cei doi. Concurenta spune ca inelul de logodna primit de iubitul sau nu mai are nicio semnificație și ca este tot mai sigura ca relația nu va evolua frumos.

- Livia Marinescu a facut un pas important in relația care s-a creat intre ea și Marius Moise. Ispita de la Insula Iubirii a ignorat camerele de filmat și a intrat la el in camera, iar mai apoi s-a așezat in patul lui, fara nicio reținere. Iata cum a reacționat Marius Moise și ce a urmat dupa!

- Bianca Giurca este una dintre concurentele care a decis sa participe, alaturi de iubitul ei, Marius Moise, la Insula Iubirii sezonul 7. Urmaritorii sai au ramas surprinși sa afle ca aceasta are surori și au dorit sa afle imediat daca ii moștenesc frumusețea. Iata cum arata impreuna!

- Bianca Giurca este concurenta in cel de-al șaptelea sezon de la Insula Iubirii, iar ea a venit in emisiune alaturi de iubitul ei, Marius Moise. Concurenta emisiunii este foarte activa pe rețelele de socializare personale, unde are o comunitate mare și unde posteaza destul de des. Recent, ea a postat…