Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu, candidatul alianței PNL-PSD pentru Primaria Timișoara, a vorbit la PRESSALERT LIVE despre dezbaterea la care au participat majoritatea celor care vizeaza fotoliul de primar, dar nu și Dominic Fritz. „In mod sigur i-a fost frica sa ma intalneasca, pentru ca nu-i merge, intr-un contact direct…

- Dupa ploaia puternica ce s-a abatut peste oraș marți seara, multe dintre strazile din oraș erau pline ochi de apa. Canalizarea pe strazile modernizate de Primarie nu a facut fața, iar bacauanii nu au ratat momentul pentru a-l lua peste picior pe primarul Viziteu. Imediat dupa ploaie, rețelele de socializare…

- Revenit in studioul PRESSALERT LIVE, candidatul PSD-PNL la Primaria Timisoara, Nicolae Robu a vorbit despre proiectele de anvergura care ar deveni prioritare daca va castiga alegerile de pe 9 iunie. „Suntem foarte in urma. In primul rand Spitalul de Copii, l-am lasat la 95% aproape de finish, era realizat,…

- Raul Olajos, candidatul Reper pentru Primaria Timișoara, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE. Raul Olajos este consilier județean, fost copreședinte al USR-PLUS Timiș, are o experiența de peste 20 de ani in management și de peste 10 ani de expertiza financiar-contabila,…

- Peste 60% dintre timișoreni și-au achitat taxele locale pana la 31 martie. Contribuabilii care s-au incadrat cu plata taxelor pe intregul an 2024 pana la 31 martie au beneficiat de bonificația de 10% din valoarea impozitului. Totalul sumelor colectate este de peste 220 de milioane de lei. In jur de…

- Nicolae Robu, candidatul Alianței PSD-PNL la Primaria Timișoara, și-a prezentat primele trei proiecte: reducerea taxelor locale, modernizarea transportului public și stimularea economiei locale. In ceea ce privește partea fiscala, Robu a subliniat importanța reducerii taxelor și impozitelor locale.…

- Vrea, nu vrea, Primaria Timișoara a fost nevoita sa majoreze taxele și impozitele locale. Consilierii locali și-au dat acordul ca acestea sa fie majorate cu 10,4 la suta, valoarea ratei inflației cerința legala impusa de Codul Fiscal. Intr-un plen online, cu participare mai scazuta, CLT și-a dat acordul…

- Mariana Pitrop, doctorița care era de garda in noaptea in care gravida Alexandra Ivanov a murit in condiții suspecte in Maternitatea din Botosani, da o palma justiției din orașul amintit: a cerut stramutarea, invocand faptul ca instanța din orașul in care s-a produs tragedia nu ar putea fi echidistanta.