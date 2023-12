Stiri pe aceeasi tema

- Fostul atacant al Universitatii Craiova , Valentin Mihaila, a marcat un gol pentru Parma, care a remizat cu Palermo, 3-3, duminica, pe teren propriu, in etapa a 16-a din Serie B. „Tinta“ l-a invins pe fostul sau coleg de la Stiinta, Mirko Pigliacelli, in prelungiri, mai exact in minutul 90+1, reducand…

- Parma a redevenit lider in Serie B dupa un meci cu un final incredibil in aceasta dupa amiaza contra celor de la Palermo. „Cruciații” au... The post Dennis Man și Parma, lideri in Serie B dupa un final incredibil cu Palermo! appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Valentin Mihaila (24 de ani), titularizat in Cupa, a inceput partida Parma - Palermo (3-3) ca rezerva. Extrema romana l-a schimbat pe Dennis Man in minutul 73 și a strans scorul in minutul 90+1. Nu mai marcase de peste 15 luni la Parma, care a egalat in ultimele secunde. La oaspeți, Ionuț Nedelcearu…

- Dennis Man (25 de ani), introdus in minutul 62, și Valentin Mihaila, folosit titular pana in minutul 70, au avut evoluții apreciate in presa italiana. „Man a intrat cel mai bine in meci dintre rezerve. A fost unicul capabil sa aprinda lumina in repriza secunda”, a scris agenția Parmalive.com. Care a…

- Atacantul roman Dennis Man a inscris un gol pentru echipa Parma, care a invins FC Sudtirol cu scorul de 2-0 intr-un meci din etapa a 12-a a ligii secunde de fotbal din Italia, desfașurat duminica. Ange-Yoan Bonny a deschis scorul in min. 9, iar Man a majorat diferenta dupa pauza, din penalty (57). Man,…

- Internaționalul roman Dennis Man a fost inclus in echipa etapei a 11-a din Serie B, dupa ce a reușit o dubla in meciul castigat de Parma, cu 3-1, in deplasarea de la Ascoli. „Doua goluri aproape trase la indigo pentru internationalul roman, care atunci cand pleaca din dreapta si patrunde in centru este…

- Dennis Man (25 de ani), extrema dreapta de la Parma, a marcat o „dubla” in prima repriza cu Ascoli, in Serie B. Internaționalul roman a deschis scorul in minutul 8, reușind al 5-lea gol in actuala stagiune din Serie B. Ascoli a egalat in dupa doar 5 minute, prin Caligara. Dennis Man, „dubla” pentru…

- Jocul excelent al lui Dennis Man in tricoul lui Parma, la 5-0 cu Catanzaro, i-a convins pe jurnaliștii italieni: „Furie. Fente amețitoare, contraatacuri inteligente, finalizari pe poarta și replieri defensive”. Dupa trei meciuri de pauza, din cauza unei accidentari care l-a impiedicat sa joace și la…