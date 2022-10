Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova a pierdut acasa, in fața ultimei clasate, 0-1 cu Chindia Targoviște, iar antrenorul Marius Croitoru a ajuns la capat cu rabdarea dupa ce echipa sa l-a dezamagit in mai multe randuri. El a lasat sa se ințeleaga ca este pe punctul de a-și da demisia și a punctat ca va purta discuția cu patronul…

- Adrian Mihalcea este noul antrenor al Gloriei Buzau, dupa desparțirea de Cristi Pustai. In varsta de 46 de ani, Mihalcea a mai antrenat la Unirea Slobozia, Dunarea Calarași, UTA Arad, CS Mioveni, Dinamo București. Ultima data pe banca celor de la Chindia Targoviște, Mihalcea a fost numit oficial in…

- Liga Elitelor U17, etapa 7 Duminica, 2 octombrie: Csikszereda Miercurea Ciuc – Universitatea Cluj 0-1, LPS Banatul Timisoara – UTA Arad 1-3, CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-2, ACS Kids Tampa Brasov – Ripensia Timișoara 1-2, FC Arges – Sepsi Sfantu Gheorghe 1-3, Poli Timișoara – Viitorul Cluj 4-1.…

- Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, susține ca in continuare il sprijina pe antrenorul Marius Croitoru. Dupa CS Mioveni - FCU Craiova 2-2, Marius Croitoru a transmis ca este pregatit sa plece de la echipa, daca asta i se va cere. Adrian Mititelu il sprijina pe Marius Croitoru Contactat de Gazeta…

- Observatorul fotbalului CIES a publicat predictiile pentru finalul de sezon regulat 2022/2023, in urma unui studiu conform caruia, in Superliga, pe primul loc va fi CFR Cluj. Clasamentele din predictii s-au realizat in baza unui model statistic in care s-au luat in calcul prestatiile echipelor in precedentele…

- FCU Craiova l-a numit pe Paul Raducan, 55 de ani, in funcția de director tehnic al alb-albaștrilor. Mutarea a fost oficializata sambata seara. Startul cu suișuri și coborașuri din noul sezon l-a determinat pe Adrian Mititelu sa intareasca staff-ul tehnic și sa-l aduca in club pe Paul Raducan, coordonator…

- Daca in meciul de debut din Superliga au pierdut nemeritat, dintr-un penalti, scor: 0-1, in fața echipei FC Voluntari, cu nimic superioara, ba dimpotriva, „lupii” jucand mai bine, fapt recunoscut de iubitorii fotbalului, la Arad, in etapa a doua, eșecul suferit cu UTA, rezultat final: 0-2 (0-1), a fost…