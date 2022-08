Calendar-Ortodox: 26 august - pomenirea Sfintilor Mucenici Adrian si Natalia

In aceasta luna, in ziua a douazeci si sasea, pomenirea Sfintilor Mucenici Adrian si Natalia, si cei impreuna cu dansii.Mucenicul Adrian si sotia lui Natalia au trait in cetatea Nicomidiei, pe vremea imparatiei lui Maximian. Iar la a doua inconjurare… [citeste mai departe]