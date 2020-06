Stiri pe aceeasi tema

- Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat marti, in plen, ca are senzatia ca participa la o sedinta a „alcoolicilor anonimi”, in care se schimba doar rolurile. El a susținut ca lucrurile care i-au fost reprosate ministrului Muncii, Violeta Alexandru, de la tribuna Parlamentului, in timpul…

- Ministrul Finanțelor a declarat, duminica, la Digi 24, ca nu exista sunt bani pentru dublarea alocațiilor in acest an, ca legea care a decis asta este neconstitiționala și ca, daca, in final, ea va fi declarata constituționala, dublarea alocațiilor va fi amanata. “Alocațiile au fost dublate in Parlament…

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, Ordonanta Guvernului prin care dublarea alocatiilor copiilor a fost amanata de Executivul Orban pana la 1 august. Daca va fi promulgata de seful statului, Guvernul va fi obligat sa aplice majorarea, deși liderul deputaților liberali a declarat, la scurt timp dupa…

- COVID-19 trebuie mentionat pe certificatul de deces drept cauza a decesului pentru toti cei pentru care noul coronavirus a cauzat sau se presupune ca a cauzat sau a contribuit la deces, spune Institutul National de Sanatate Publica in metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul…

- Proiectul prin care Tinutul Secuiesc devine regiune autonoma cu personalitate juridica in Romania a trecut, tacit, de Camera Deputaților. Conform inițiativei legislative, limbile maghiara si romana vor fi folosite in institutiile publice de cetatenii domiciliati in Tinut. Guvernul nu susține adoptarea…

- Un potential medicament antiviral al companiei Gilead Sciences a inregistrat rezultate negative in primele teste clinice aleatorii, arata un document obtinut de Financial Times dupa publicarea accidentala de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), dar firma medicala contesta informatiile. Conform…

- Banca Centrala Europeana (BCE) le-a solicitat creditorilor din zona euro sa omita plata dividendelor si rascumpararile de actiuni cel putin pana in octombrie si sa-si foloseasca profiturile pentru a sprijini economia afectata de pandemia de coronavirus (COVID-19), potrivit agenției Reuters, citata de…

- Platile de la Guvern se vor face mai devreme, in doar 15 zile de la depunerea solicitarii la AJOFM, nu la 30 de zile, ca pana acum, a afirmat vineri Violeta Alexandru, ministrul Muncii, citata de Economica.net. Aceasta a explicat ca angajatorii nu trebuie sa plateasca ei somajul tehnic, ci, dupa depunerea…