- Presedintele Rusiei Vladimir Putin i-a refuzat de trei ori solicitarile Papei Francisc de a organiza coridoare umane pentru evacuare civililor blocati in buncarele de la uzina Azovstal din Mariupol. Se pare ca Papa Francisc ar fi propus evacuarea oamenilor cu un vapor sub steagul Vaticanului, potrivit…

- UPDATE – Autoritatile ucrainene spera sa poata evacua vineri civilii blocati in combinatul siderurgic Azovstal impreuna cu ultimii combatanti care apara orasul Mariupol (sud), asediat de fortele ruse, informeaza Reuters. ‘O operatiune este planificata pentru astazi (vineri) pentru a scoate civilii’…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat ca trupele ruse vor opri ostilitatile cu scopul de a permite civililor sa paraseasca otelaria asediata Azovstal din orasul-port ucrainean Mariupol de la ora 14:00, ora Moscovei, (ora 14:00 Ucraina), luni, relateaza Reuters. Ministerul rus al Apararii a mai precizat…

- Timp de mai multe saptamani, aproximativ 2.000 de soldați și 1.000 de civili si-au gasit adapost in combinatul din Mariupol. BILD a publicat un material cu situatia de la Azovstal. BILD a publicat o diagrama care arata cum se deruleaza viața la cele 6 niveluri subterane ale uzinei Azovstal și datorita…

- In obișnuita intervenție, Volodimir Zelenski a anunțat ca rușii au declanșat atacuri masive asupra Ucrainei. Printre cele deja aflate in vizorul lor, au inceput și ofensiva in Donbas. Mai multe orașe ale regiunii se confrunta acum cu bombardamente serioase. Dar atacurile s-au intensificat in tot sudul…

- Ucraina vrea sa evacueze civilii blocati in zone ale frontului prin zece culoare umanitare, anunta joi vicepremierul Irina Veresciuk, relateaza AFP. Civilii care vor sa plece din orasul Mariupol sunt nevoița sa-si foloseasca propriile vehcule, anunta Irina Veresciuk. Partea de est a Ucrainei depune…

- UPDATE 4 Aproximativ 300.000 de persoane din Herson raman fara alimente și medicamente, anunța Ministerul ucrainean de Externe, citat de Sky News. Sute de mii de persoane din orașul ocupat se pare ca se lupta pentru a avea acces la alimente și la provizii medicale. Orașul din sudul țarii, candva un…

- Civilii din orasul-port Mariupol, din sudul Ucrainei, pot sa paraseasca localitatea, sambata, intre orele locale 9.00 si 16.00. Evacuarea populației va incepe la ora locala 11.00 și se va face cu autobuzele, conform BBC, care citeaza autoritatile din Mariupol. Traseul coridorului umanitar este de la…