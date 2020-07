Stiri pe aceeasi tema

- "Doamne ce frumoși sunteți. Multa sanatate va doresc/ Unul mai frumos ca altul! Sa va traiasca si sa va bucure/ Felicitari! Mario iti seamana atat de tare!/ Wow cat de mare a crescutMario/ Ce mare s-a facut Mario si cat de frumos este si Tiago e un scump de baietel!", sunt doar cateva comentarii…

- Cu cat a luat Selly BAC-ul Selly este absolvent de liceu cu acte in regula. A trecut cu brio și peste Bacalaureat, cunoscut drept examenul maturitații. Și nu a trecut oricum, ci cu note admirabile! Ieri, toți absolvenții de liceu de la noi din țara au stat cu sufletul la gura, așteptand afișarea rezultatelor…

- Cum arata la 16 ani Noelle Vlasov, cel mai frumos copil din Romania Noelle, fiica lui Ingrid Vlasov si Marian Nedelcu, este acum o adolescenta. Cel mai frumos copil din Romania a implinit deja 16 ani si este o domnisoara extrem de frumoasa. Vezi aceasta postare pe Instagram i’m 16 now and yes ——————it’s…

- Fost prezentator al Știrilor de la Televiziunea Romana, apoi prezentator al emisiunii „Din Dragoste”, Mircea Radu s-a bucurat insa de burlacie o lunga perioada. Printre relațiile pe care le-a avut, celebra a fost cea cu Alexandra Dinu, ex-soția lui Adrian Mutu. Cei doi s-au desparțit și actrița a inceput…

- Naomi Campbell și-a surprins din nou fanii printr-o postare pe Instagram. Supermodelul și-a facut un selfie in timp ce se afla in avion, in drum spre casa, fiind corespunzator echipata, din cap pana in picioare, impotriva noului coronavirus. La cei 50 de ani pe care ii va implini chiar la sfarșitul…

- Lora, izolata de 3 luni in Bali. “Suntem obositi psihic!” Deja de aproximativ 3 luni, Lora este blocata in Bali alaturi de iubitul ei, Ionut Ghenu. Cei doi au plecat initial in vacanta pentru o perioada determinata. Nu au mai putut reveni insa in tara din cauza Pandemiei de COVID-19. Nu putini sunt…

- Francezul Harlem Gnohere (32 de ani) este cazut in dizagrația lui Gigi Becali și va da clubul in judecata dupa ce a fost bagat in șomaj tehnic pe perioada starii de urgența din Romania. Varful roș-albaștrilor se afla intr-un razboi cu șefii FCSB, dupa ce a refuzat sa fie de acord cu injumatațirea salariilor…

- Modelul Irina Shayk, fosta iubita a fotbalistului portughez Cristino Ronaldo, a postat pe rețelele sociale o imagine ”din perioada in care am fost victima bullying-ului”. Rusoaica spune ca a vrut sa sublinieze cat de greu i-a fost in copilarie sa infrunte harțuirea colegilor de școala, peste care s-a…