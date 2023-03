Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova si UTA Arad se intalnesc vineri, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-o partida contand pentru etapa 30, ultima din campionatul regular al Superligii. Vezi oferta Superbet pentru meciul cu UTA Arad! Disputa din Banie va fi arbitrata de Catalin Popa (Pitesti), ajutat…

- Andrei Burca s-a declarat fericit dupa Petrolul – CFR Cluj 2-5! Stoperul campioanei Romaniei a vorbit despre victoria spectaculoasa pe care echipa sa a obținut-o in etapa a 27-a a Ligii 1. In prezent, CFR Cluj ocupa locul 2 din Liga 1, cu 56 de puncte obținute dupa 27 de meciuri jucate. In urmatoarea…

- Leo Strizu a comparat-o pe FCSB cu Manchester City și Liverpool, dupa remiza cu Universitatea Craiova. Roș-albaștrii au ratat victoria in minutul 90+1. Antrenorul din acte al roș-albaștrilor nu este suparat. Ba chiar și-a felicitat jucatorii. Strizu a spus ca toate echipele mari pierd puncte importante…

- Mihai Stoica a fost in extaz dupa ce Rapid si CFR Cluj au pierdut derby-urile jucate cu echipele din Craiova. FCSB poate fi marea castigatoare a etapei, daca va invinge in partida cu FC Voluntari. Victoria celor de la FC U Craiova din Giulesti o poate aduce pe FCSB peste Rapid in clasament, cu 5 […]…

- Cristi Manea a lansat acuzatii dure dupa Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0. Fundasul celor de la CFR Cluj a spus ca nu a fost fault la lovitura libera din care Andrei Ivan a deschis scorul in derby. Manea spune ca a primit si cartonasul galben total nemeritat. Cristi Manea sa vorbit si despre super-duelul…

- Florin Gardos a facut o propunere „nebuna” si a cerut statuie pentru Mihai Pintilii daca ia titlul, dupa ce Gigi Becali a anuntat ca se pregateste deja de Liga Campionilor. Helmut Duckadam ii spulbera visul lui Gigi Becali de a ajunge la banii din Liga Campionilor: „Nicio sansa in urmatorii 20 de ani„.…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a analizat rivala CFR Cluj și explica de ce crede ca trupa lui Dan Petrescu este ce mai puternica echipa din Liga 1. Dupa victoria cu Farul, 3-0, CFR Cluj este lider in Liga 1, iar MM Stoica a dezvaluit care crede ca este punctul forte al ardelenilor in lupta…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda obișnuiesc sa petreaca sarbatorile alaturi de cei dragi, iar dinamica familiei s-a schimbat dupa ce au aparut pe lume Victoria și Iris. Cei doi sunt foarte atenți ca micuțele sa aiba amintiri frumoase, mai ales din aceasta perioada magica a anului.