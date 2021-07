MarinescWho și ARIA lansează „Nu mă uita” MarinescWho și ARIA colaboreaza pentru prima data și lanseaza „Nu ma uita”, o piesa sensibila despre ce inseamna sa iubești fara limite, dar și despre suferința ce o simți odata cu acest sentiment copleșitor. Compusa de catre ADDA alaturi de MarinescWho, ARIA și ProducaDoru, „Nu ma uita” este in primul rand despre durerea pe care o simți atunci cand te trezești singur și cu sufletul gol. „«Nu ma uita» este prima mea piesa din postura de artist producator. Imi doresc ca ea sa ajunga la sufletele oamenilor, prin mesajul profund și totodata simplu, intr-un ambalaj fresh și actual. Este un single… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

