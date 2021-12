Stiri pe aceeasi tema

- In contextul examinarii de catre Curtea Suprema de Justiție a stramutarii cererii de apel, Comisia Electorala Centrala (CEC) informeaza opinia publica despre acțiunile ulterioare ce țin de desfașurarea turului II de scrutin in municipiul Balți. Subliniem ca cererea de baza examinata de instanța de apel…

- (update 00:45) Curtea Suprema de Justiție a respins cererea avocaților Marinei Tauber de a stramuta cauza la o alta instanța. Dosarul privind anularea inregistrarii in cursa electorala de la Balți a candidatei Partidului Șor este examinat, in continuare, de Curtea de Apel Balți. Ședința va continua…

- Dupa ce a devenit clar ca Marina Tauber și Nicolai Grigorișin se vor lupta pentru fotoliul de primar de Balți in turul II, ex-primarul municipiului, Renato Usatii, a venit cu un mesaj. ”Cei care privesc televizorul niciodata nu vor vota pentru cei care citesc carți”, a scris Usatii pe pagina…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține ca de la o vreme observa la foștii colegi din Platforma DA „o aliniere exemplara la capitolul mesaje cu cei din opoziția PSRM-PCRM”. Reacția sa vine dupa ce unii foști deputați ai formațiunii au criticat dur numirile de la Curtea Suprema de Justiție. Declarațiile…

- Curtea Suprema de Justiție (CSJ) a respins, printr-o hotarire emisa la data de 27 septembrie, cererea avocatului lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, privind stramutarea judecarii recursului declarat impotriva incheierii Judecatoriei Chisinau, sediul Ciocana, din 25 septembrie 2020, de la Curtea de Apel…

- Partidul Democrat din Moldova (PDM) nu a hotarit deocamdata daca va avea sau nu un candidat la alegerile locale din orașul Balți care se vor desfașura pe 21 noiembrie curent. Despre aceasta a declarat președintele de onoare al formațiunii, Dumitru Diacov in cadrul emisiunii „Cutia Neagra” de la TV8.…

- Meng Wanzhou, directoarea financiara a gigantului chinez al telecomunicatiilor Huawei, acuzata de frauda bancara, a fost eliberata vineri, 24 septembrie, in Canada in baza unui acord cu SUA care pune capat unei perioade de trei ani de lupte in instanta si disensiuni diplomatice intre Beijing, Washington…