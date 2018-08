Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii vor furniza Ucrainei nave militare, ceea ce va consolida capacitatile de aparare la Marea Neagra ale Kievului, a declarat marti ambasadorul ucrainean la Washington, Valeri Cealii, intr-o conferinta de presa pe tema parteneriatului strategic dintre Ucraina si SUA, informeaza…

- In Marea Neagra a intrat in premiera o ambarcațiune de desant de mare viteza a Marinei SUA – USNS «Carson City» (T-EPF-7). Acesta este primul vas de tip JHSV care a traversat Bosforul și a intrat in Marea Neagra. Navele tip JHSV sunt multifuncționale, capabile sa navigheze si in zonele cu ape de mica…

- Romania va beneficia de o finanțare de 59 milioane de euro din Fondul de coeziune al Uniunii Europene, pentru modernizarea ecluzelor de pe canalele Dunare - Marea Neagra și Midia Navodari – Poarta Alba. Acestea din urma asigura conexiunea portului Constanța, de pe litoralul Marii Negre, cu Dunarea,…

- Avioane de vanatoare britanice au fost trimise de la o baza aeriana din Romania pentru interceptarea unui bombardier rus, in apropierea spatiului aerian NATO, deasupra Marii Negre, anunta Fortele Aeriene Regale britanice. "Avioane de vanatoare Typhoon stationate in Romania au fost trimise…

- Zilele acestea, in Portul Constanta se afla nava franceza de comandament si aprovizionare „FS Marne” care, alaturi de fregata „Regele Ferdinand” au executat o manevra in premiera pentru o nava a Fortelor Navale Romane.

- Cei trei cercetași care au traversat țara pe jos de la Marea Neagra la Negrești-Oaș au ajuns joi (12 iulie) seara in capitala Țarii Oașului. Aceștia au fost primiți de catre primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca. „Intalnire emoționanta in aceasta seara intre cei trei cercetasi care au traversat…

- Legea offshore pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra a fost adoptata luni, tarziu in noapte, intr-o varianta din care nu rezulta cati bani va aduce aceasta resursa Romaniei si care nemultumeste companiile petroliere.

- "Suntem pregatiti ca saptamana viitoare sa ducem in Guvern hotararea referitoare la bateriile de coasta, adica acea capabilitate de aparare impotriva navelor la Marea Neagra, o capabilitate de care Marina si, in general, Romania au mare nevoie in momentul de fata", a afirmat Fifor.Programul…