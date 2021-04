Marile companii de stat din energie, listate la Bursa, au obtinut din partea Agentiei Nationale de Integritate (ANI), secretizarea veniturilor, utilizand legile in vigoare. In regimul de confidentialitate totala a salariilor angajaților au intrat si Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) si Banca Nationala a Romaniei (BNR). Miscarea a aparut dupa in companiile de stat din energie sunt vizibile intrarile unor oameni politici, fara pregatire de profil, afiliati PNL. Iar opacizarea acestor companii, mai ales ca sunt listate la Bursa nu ajuta deloc. „Prin adresele inregistrate…