- Construirea unei case noi aduce in prim plan multe decizii legate de utilitațile și funcționalitațile pe care le dorești. O nevoie esențiala in orice locuința este accesul la apa calda. Avand in vedere ca in județul Dambovița comunitațile locuitorilor la case sunt mai numeroase, poziționarea geografice…

- Legendarul cantaret american Tony Bennett, cunoscut pentru hitul ”I Left My Heart in San Francisco”, a murit la varsta de 96 de ani, a anuntat vineri presa straina. Frank Sinatra a spus despre Bennett ca este ”cel mai bun cantaret din bransa” dupa ce a devenit faimos in anii 1950. Bennett a castigat…

- 'Comoara' gasita de polițiștii de crima organizata in casele infractorilor, in doar jumatate de ani: Sute de arme si peste 90.000 de euro falsiPolitistii de la combaterea criminalitatii organizate au pus sub sechestru, anul acesta, sume si bunuri in valoare de peste 69 de milioane de lei, iar in…

- Vineri a avut loc stabilirea celor doua tablouri principale de concurs pentru probele de simplu masculin și feminin de la Wimbledon, unde din 3 iulie timp de doua saptamani vom asista la „Campionatul Mondial” de tenis pe iarba. Betano s-a mișcat repede și ofera deja cotele pentru tablourile la masculin…

- Luni, Senatul a adoptat propunerea legislativa cu privire la accesul prioritar al gravidelor sau persoane insoțite de copii cu varsta pana la 5 ani la casele de marcat si la serviciile oferite de acestea. Potrivit Monitorul Cluj, proiectul de act normativ mai prevede ca in spatiile de parcare de pe…

- Un avion al companiei Air India care se indrepta spre San Francisco a fost deviat din cauza unei probleme tehnice la unul dintre motoare și a aterizat pe aeroportul Magadan, din estul indepartat al Rusiei, relateaza CNN.

- In noaptea din Ajunul Ispasului, fetele culegeau flori de alun, avand credința ca sunt de leac și pentru dragoste. Balțatele este sarbatoarea populara din Ajunul Ispasului. Unul dintre obiceiuri consta in aranjarea leușteanului pe la geamuri, porți, uși, pentru ca gospodaria sa fie protejata impotriva…