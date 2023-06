Marii retaileri anunță că sunt de acord cu ieftinirea produselor de bază, propusă de Guvernul Ciolacu Membrii Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) isi reafirma disponibilitatea de a lucra impreuna cu Guvernul Romaniei pentru a aplica un mecanism voluntar de reducere a preturilor la o serie de alimente de baza pe intreg lantul de produs – producatori, procesatori, potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES. “Insistam pe ideea de voluntariat pentru aplicarea mecanismului de reducere a preturilor si nu prin emiterea unui act normativ, marile lanuri de magazine dovedind seriozitate in aplicarea schemei voluntare de diminuare a pretului la lapte, aspect certificat de Ministerului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

