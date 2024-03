Marii duhovnici ai României vor fi trecuți în rândul sfinților Marii duhovnici ai Romaniei vor fi trecuți in randul sfinților. Cincisprezece cuviosi si marturisitori romani sunt propusi spre canonizare, iar proclamarea canonizarii lor va avea loc anul urmator, in 2025, cand Biserica Ortodoxa Romana aniverseaza un secol de la recunoasterea statutului de Patriarhie. Numele lor au fost propuse de sinoade mitropolitane din cuprinsul Patriarhiei Romane, iar dosarele sunt in curs de analizare si urmeaza sa fie aprobate de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane – cu unele exceptii, transmite Agentia Basilica a Patriarhiei Romane. Patru nume sunt sustinute spre canonizare… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit basilica.ro , propunerile de canonizare vin din diverse regiuni ale Patriarhiei Romane, fiecare cu propria sa lista de personalitați spirituale care au contribuit semnificativ la viața și invațatura bisericeasca, atat in Romania, cat și in diaspora.Toți cei propuși sunt recunoscuți pentru…

- Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a declarat astazi ca prin aprobarea costurilor la viitoarea șosea de centura a orașului Gura Humorului inseamna finalizarea unui nou angajament pe care Gheorghe Flutur și l-a asumat fața de suceveni. „O infrastructura de transport moderna este unul dintre…

- Joi, 15 februarie 2024, se implinesc 104 ani de la nașterea pustnicului Ioan David. Viețuirea sa ascetica este strans legata de Manastirea „Sfinții Imparați Constantin și Elena” de la Afteia și așezamantul monahal de la Strungari. Ioan David s-a nascut la data de 15 februarie 1920, in catunul Plai,…

- Ucraina reacționeaza dupa declarațiile facute de Claudiu Tarziu: „Profund ingrijorator!”Anton Gherașcenko, consilier la Ministerul ucrainean de Interne, iși exprima ingrijorarea fața de discursul avut de Claudiu Tarziu (AUR) cu privire la Ucraina.„Claudiu Tarziu, unul dintre liderii partidului roman…

- Muzeul Național al Bucovinei a depus o coroana a flori la statuia lui Ștefan cel Mare din centrul municipiului Vaslui la implinirea a 549 de ani de la batalia de la Podu Inalt. Delegația suceveana a fost condusa de directorul instituției muzeale sucevene, Constantin-Emil Ursu. Acesta a participat ulterior…

- Duminica, 7 ianuarie 2024, s-au implinit 29 de ani de la trecerea la cele veșnice a pustnicului Ioan David. Viețuirea sa ascetica este strans legata de Manastirea „Sfinții Imparați Constantin și Elena” de la Afteia și așezamantul monahal de la Strungari. Ioan David s-a nascut la data de 15 februarie…

- Ca in fiecare an, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților se implica in proiectele menite sa aduca bucuria Nașterii Domnului in fiecare casa a Bucovinei, dar și sa ofere mangaiere și un mic dar celor aflați la nevoie. In acest sens, in seara zilei de 19decembrie 2023, la Centrul Cultural Muzeal ...

- FOTO: Slujba arhiereasca in bisericuța din satul Ceir, Todireni. IPS Teofan: „Marea noastra orbire este ca nu ne vedem pacatele” Duminica, in bisericuța din catunul Ceir, comuna Todireni, care are ca ocrotitoare spirituala pe Sfanta Cuvioasa Parascheva, a fost emoție și bucurie divina, lacașul de cult…