OMV Petrom a anunțat la inceput de an contribuții record la bugetul statului roman in 2022, de circa 20 miliarde de lei, din care 19 miliarde de lei reprezinta taxe și impozite (taxe pe munca, TVA, accize, redevențe) și 1 miliard de lei dividende pentru participația deținuta de statul roman in aceasta companie. Impozitele directe (TVA și accize) reprezinta jumatate din aceasta suma.