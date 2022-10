Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Molnar de la Insula Iubirii și partenerul ei de viața și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, asta dupa ce cei doi s-au casatorit civil in anul 2021. Fosta concurenta a postat pe rețelele de socializare imagini cu ea in rochia de mireasa, dar și cu soțul ei.

- Blonda faimoasa de la Chefi la Cuțite, dezamagita de omul pe care il iubește. S-a combinat cu un fotbalist celebru, dar cand au vrut sa iși oficializeze relația, a trait un șoc. Sonia Ferrari a facut dezvaluiri bomba, la Antena Stars. S-a trezit in mijlocul unul trio amoros.

- Zametheea a pus in scena un moment artistic ce urmarește „trezirea la realitate”, așa cum ea insași a explicat. Concurenta și-a scris singura textul numai bun de „rumegat”, care a fost apreciat de catre cei 4 jurați ai show-ului iUmor.

- Iulia Vantur, care care 42 de ani și traiește in India, s-a concentrat in ultima perioada la viața ei profesionala, și mai puțin la cea personala. Vedeta nu este inca casatorita, deși are o relație de mult timp cu Salman Khan, și nici nu a devenit mama. Intr-un interviu pentru revista VIVA! , ea a spus…

- Marinela Mavrodin, fosta concurenta a show-ului Insula Iubirii, e in culmea fericirii. Tanara de 24 de ani urmeaza sa devina mamica pentru prima data, asta dupa ce a anunțat pe pagina sa de socializare ca ea și iubitul ei așteapta un copil impreuna.

- Diana Bulimar a vorbit despre experiența pe care a avut-o la „America Express”. A participat in show-ul de la Antena 1 alaturi de Larisa Iordache. Au filmat timp de 16 ore pe zi și s-au rugat de oameni sa le primeasca in casa lor. Diana Bulimar recunoaște ca nu se aștepta sa fie atat de greu al „America…

- Nasrin Ameri și soțul ei au facut cununia religioasa pe 29 iulie, la mai bine de un an dupa ce s-au cununat civil. Iar la emoțiile dinaintea nunții s-au adaugat cele aparute odata cu participarea sa in cadrul celui mai racoritor show al verii! Fosta prezentatoare are doua fobii, iar in ziua in care…