- Andreea Podarescu da carțile pe fața. In plin scandal cu fostul spune adevarul despre actualul. Intr-o intervenție telefonica in emisiunea Star News de la Antena Stars, bruneta a spus ce se intampla in prezent in viața ei dar și ce a invațat din suferința pe care a trait-o.

- Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au desparțit definitiv, a anunțat ea pentru click.ro. Vedeta dezminte toate declarațiile lui, mai ales cele in care spunea ca se pregatesc pentru nunta. „Nu am nimic de declarat. Noi ne-am desparțit, normal. Ce sa va fac daca va luați dupa ce spune el? Care vorbe atarna…

- Angela Martini, soția lui Dragoș Savulescu, continua sa scoata la suprafața detalii de culise despre cele doua romance foarte cunoscute, care locuiesc in Italia. Vedeta nu se lasa pana cand nu le arata adevarata fața. Mai mult decat atat, ea spune ca faimoasele dive o și copiaza. Iata ce acuzații noi…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a anunțat ca a amanat nunta cu logodnicul ei, George Reativan. Vedeta a specificat și motivul pentru care ea și logodnicul ei au luat aceasta decizie. Iata cine este femeia celebra fara de care nu va face pasul cel mare!

- Oana Zavoranu a avut parte un nou proces in aceasta dimineața. Avocata vedetei a facut declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars, chiar din sala de judecata. Ce s-a intamplat la Curtea de Apel.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a marturisit din ce motiv nu face nunta cu logodnicul ei curand. De ce a luat aceasta decizie. S-a acomodat sau nu partenerul ei in Romania? Vedeta a dezvaluit totul despre viața de familie.