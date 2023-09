Stiri pe aceeasi tema

- Crește numarul persoanelor decedate dupa exploziile de la Crevedia. Un barbat de 63 de ani, civil, a decedat la Spitalul Floreasca. Bilanțul morților ajunge la 3, dar in spitalele din Romania sau din strainatate sunt mai mulți pacienți cu arsuri foarte grave. Potrivit MS, dintre cei 22 de pacienti internati…

- Dintre cei trei pacienti intubati din Romania, doi sunt la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, iar unul la Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar Arseni" Bucuresti.Potrivit MS, dintre cei 22 de pacienti internati aflati in stare medie sau usoara, 11 sunt internati la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti,…

- Presedintele Klaus Iohannis a mers marți dupa-amiaza la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti din Floreasca, pentru a vizita ranitii din incendiul de la Crevedia, iar dupa aceea a facut cateva declarații in fața jurnaliștilor, fiind prima sa apariție publica de cand tragediile se țin lanț in Romania,…

- Noua dintre persoanele ranite in exploziile de la Crevedia sunt intubate și ventilate mecanic, 3 in spitale din București și 6 in unitati spitalicesti din afara Romaniei, a informat marti Ministerul Sanatatii (MS), conform Agerpres.Dintre pacientii intubati aflați in țara, doi sunt la Spitalul Clinic…

- Secțiile spitalelor din București care pot sa acorde ingrijiri pentru victimele incendiilor sunt inca supraaglomerate de cei care au fost afectați de explozia devastatoare de la Crevedia.Autoritațile au transmis bilanțul actualizat la data de 29 august 2023 și repartizarea pacienților pe spitale:Pacienți…

- O parte dintre cei 56 raniti de exploziile produse la o statie GPL din Crevedia sunt in stare critica, arata datele Ministerului Sanatații. Trei pacienti raniti in urma exploziilor de la Crevedia care se afla internati in unitati medicale din Romania si alti sase care au fost transferati in strainatate…

- Patru pacienti dintre cei 56 raniti de exploziile produse la statia GPL din Crevedia sunt in stare critica, trei fiind internati in Bucuresti si un altul la Milano, potrivit raportului transmis luni de Ministerul Sanatatii, citat de News.ro.Ministerul Sanatatii precizeaza ca trei pacienti internati…

- Monica Althamer, secretar de stat in Ministerul Sanatații intre ianuarie și septembrie 2021, a transmis un mesaj pe Facebook pentru ministrul Alexandru Rafila, care spusese, citat de Euronews, ca „daca nu vor fi locuri in unitatile specializate pentru arsi, ei vor fi transportati in cel mai scurt timp…