Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a postat, luni, un lung mesaj pe Facebook, in care vorbeste despre modul in care s-a schimbat Romania si piata muncii in pandemie si face referire la faptul ca reintoarcerea la birocratie nu va mai fi posibila dupa ce trece criza.

- Presedintele CJ Ilfov, Marian Petrache, face un apel la adresa tuturor cetatenilor, carora le cere sa stea acasa si sa evite locurile aglomerate, lucru vizibil in numeroase piete din Bucuresti.

- Președintele CJ Ilfov, Marian Petrache, susține ca aceasta criza a coronavirusului va schimba percepția populației asupra autoritaților și asupra modului in care se raporteaza la oamenii politici. In opinia lui Petrache, dupa aceasta criza, in Romania nu va mai funcționa sloganul ”merge și așa”.”Cum…

- Președintele PMP București, deputatul Sebastian Moise, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care anunța oficial ca PMP București este pregatit sa ajute persoanele vulnerabile de pe raza Capitalei. Voluntarii vor raspunde la solicitari și vor face cumparaturi pentru batranii aflați in imposibilitate…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, susține ca, in cazul in care politicienii ar fi tratat criza din sanatate cu seriozitate, criza politica ar fi fost depașita.„In ziua in care Romania atinge pragul critic de 100 de cazuri confirmate de coronavirus, criza politica din Romania ia sfarșit. Daca…

- Fostul presedinte Traian Basescu a transmis, sambata, ca "dezastrul mai poate fi redus ca dimensiune", doar daca presedintele decreteaza imediat Stare de Urgenta."Criza COVID-19 ia amploare. Inca mai putem face cate ceva. De mai bine de o luna, trebuia declarata starea de urgenta in conformitate cu…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, ii cere premierului desemnat, Florin Citu, sa vina in Parlament cu un guvern interimar PNL - PMP - USR, pentru ca astfel vor creste sansele ca Romania sa aiba un guvern stabil."Criza guvernamentala trebuie oprita. Inteleg ca premierul desemnat vine cu aceeasi formula guvernamentala,…

- Președintele PLUS, Dacian Cioloș, a scris marți, pe Facebook, un mesaj prin care critica decizia CCR privind desemnarea lui Ludovic Orban ca premier. „Incepand cu decizia Curții Constituționale de ieri,...