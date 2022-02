Stiri pe aceeasi tema

- Stațiunea Soveja ar putea sa-și recapete stralucirea de altadata. In acest sens, Consiliul Județean Vrancea a demarat un proiect de investiții denumit “Amenajarea Zonei de Agrement și Imbunatațirea Infrastructurii de Acces in Stațiunea Soveja”. Pana in prezent au fost facuți mai mulți pași pentru implementarea…

- S-a dat startul informarii populatiei despre serviciile de screening pentru factorii de risc cardiovascular ce vor fi furnizate in cadrul primului proiect national de screening ”Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular” POCU/805/4/9/137424”.…

- Numarul caminelor pentru persoane varstnice licentiate la 3 ianuarie 2022 era de 694, cele mai multe (peste 80%) fiind private, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. Din totalul caminelor licentiate, 123 erau publice si 571 private. Cel mai mare numar de camine pentru…

- Șase elevi și doi profesori de la Școala Gimnaziala Țifești au participat timp de trei zile la un schimb de experiența interșcolar care a avut loc la „Colegio Divino Maestro” din Spania. Cele 5 țari incluse in proiectul european “Motivation III” -The 21st Century Students” sunt: Romania, Spania, Turcia,…

- Exploatarea inumana a lucratorilor din Bulgaria si Romania la un abator din Germania a fost dezvaluita intr-un documentar publicat de postul SAT 1. Autorul materialului, jurnalista Jana Bernhard, a povestit postului bulgar Nova TV cum a trimis acolo sub acoperire un lucrator bulgar, o femeie cu doua…

- Pentru Partidul Social Democrat sunt mai importante pensiile, salariile romanilor și alocațiile copiilor decat deținerea funcției de prim ministru, a declarat președintele interimar al PSD Vrancea, deputatul Nicușor Halici. Declarația acestuia a venit dupa ce PSD a aprobat cu unanimitate de voturi intrarea…

- Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al noului Spital Județean de Urgența din Focșani a obținut, ieri, avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU) in cadrul unei ședințe care a avut loc la Primaria municipiului. In etapa urmatoare, documentația tehnica trebuie sa fie discutata și…