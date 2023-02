Stiri pe aceeasi tema

- Dan Turturica, președintele TVR, a primit raportul final in cazul de agresiune pe numele lui Marian Olaianos! Concluzia celor trei membri ai comisiei de cercetare este mai jos. Gazeta Sporturilor a dezvaluit pe 8 noiembrie ca Marian Olaianos e acuzat ca a bruscat-o și a lovit-o pe Nadine Vladescu,…

- Valentin Gheorghe (25 de ani), fotbalistul formației turce Umraniyespor, a oferit o reacție exclusiva pentru Gazeta Sporturilor, dupa ce luni dimineața, in Turcia, s-a produs un cutremur de 7,8 grade pe scara Richter. Seismul s-a produs la adancimea de 17,9 kilometri, in zona sudica a țarii, in provincia…

- Accident de circulație, joi dimineața, in fața Spitalului Județean din Timișoara. Un barbat de 74 de ani a fost ranit grav dupa ce a fost lovit de mașina. Victima traversa strada neregulamentar, spun polițiștii.

- Accidentul a avut loc marți dimineața pe Calea Victoriei, in apropierea Colegiului Național „Vasile Goldiș”. Victima, un copil de 14 ani, traversa strada pe trecerea de pietoni cand a fost acroșata de un autoturism la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 59 de ani, din Șagu. Baiatul a suferit…

- Traficul rutier este ingreunat, vineri dupa-masa, pe B-dul Republicii din Alba Iulia, in apropiere de intersecția cu Calea Moților, din cauza unui accident rutier. Din primele date, rezulta ca un pieton a fost acroșat de un autoturism. Cercetarea la fața locului este in desfașurare. Victima pare a fi…

- Echipaje medicale si politia au intervenit vineri seara la un accident rutier produs intre localitatile Nicula si Bont. Din primele informatii, in jurul orei 18, un barbat a fost surprins si acrosat de un autovehicul. Victima a fost preluata de un echipaj SMURD, constienta si cooperanta, si transportata…

- Un accident mortal a avut loc in urma cu puțin timp, la denisuk giratoriu de la intrarea in cartierul piteștean, Prundu. Potrivit informațiilor, un camion a lovit un barbat in varsta de 63 de ani in timp ce acesta traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. “Victima a fost extrasa de catre echipajele…