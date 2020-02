Marian Dragulescu a inceput anul 2019 cu un divorț rasunator. In luna martie, sportivul s-a desparțit de Corina, femeia cu care a avut o casnicie de 9 ani, dar iata ca intra in 2020 cu o noua poveste de iubire. Deși a recunoscut inca de la inceputul lui noiembrie ca are o noua iubita, pana acum a ținut-o departe de ochii curioșilor.

Marian Dragulescu, la al doilea DIVORT. Gimnastul s-a despartit si de Corina: "Nu a fost sa fie!"

"Nu sunt singur si nu cred ca suntem lasati pe Pamant ca sa traim singuri. Mie imi place sa am pe cineva alaturi asa ca... In momentul de fata am pe cineva,…