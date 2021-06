Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața de 39 de ani a descris pentru prima data in fața instanței tratamentul de care are parte. James Spears este tutorele fiicei sale in urma unei decizii judecatoresti din 2008. El are acces la conturile bancare si la alte bunuri materiale ale cantareței. Britney Spears le-a spus insa judecatorilor…

- Britney Spears pare sa nu mai suporte controlul exercitat de tatal sau, Jamies Spears, sub tutela caruia se afla din 2008. Ea incearca sa se elibereze de tutela cu ajutorul justiției. „Sunt traumatizata. Imi vreau viata inapoi”, a spus Britney Spears, acum in varsta de 39 de ani, in timpul audierii…

- Justin Timberlake, Mariah Carey, Sarah Jessica Parker, Cher, Brandy si Rose McGowan se numara intre vedetele care au transmis mesaje de sustinere pentru Britney Spears, audiata miercuri, in premiera, in cazul tutelei sub care se afla de 13 ani, arata News.ro. Cantareata americana a cerut judecatorului…

- Miercuri, 23 iunie, Britney Spears a depus pentru prima data marturie in procesul pentru tutela ei. A cerut ca Jamie Spears, tatal ei, sa nu ii mai fie tutore, declarand ca acesta a controlat-o „100.000%” si ca acest aranjament ii face mai mult rau decat bine. Celebra cantareața in varsta de 39 de ani…

- In cadrul unei audieri la un tribunal din Los Angeles, Britney Spears a declarat ca tatal ei o controleaza „100,000% si ii place sa faca asta”, cerand terminarea tutelei instituite in 2008.

- Autoritatile americane au dispus restituirea catre Italia a unei statui romane care a fost importata ilegal in Statele Unite, in cadrul unei proceduri judiciare in care a fost citat numele starletei Kim Kardashian, o vedeta de reality-show si de pe retelele sociale, informeaza miercuri AFP.…

- Aflata sub tutela judiciara de mai bine de 12 ani dupa ce a fost diagnosticata cu tulburari psihologice, cantareata Britney Spears a cerut marti, prin intermediul avocatului ei, sa se adreseze instantei din Los Angeles care se ocupa de cazul sau, iar aceasta i-a stabilit o audiere pe 23 iunie, informeaza…