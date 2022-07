Stiri pe aceeasi tema

- Evgeny Balitsky, șeful administrației pro-ruse din portul Berdiansk din Ucraina, pe care forțele lui Putin l-au cucerit, scrie pe Telegram ca, in sfarșit, pot sa livreze grau țarilor prietene. Mai precis și mai la obiect, el arata ca o nava cu o incarcatura de 7.000 de tone de cereale pleaca din portul…

- Ofensiva rusa asupra orașelor strategice din Ucraina nu doar ca e in continuare de actualitate, dar s-a și intensificat. In Severodonețk, orașul din estul Ucrainei, situația ramane critica pentru forțele ucrainene. Dupa cum a declarat Volodimir Zelenski, in obișnuitul sau discurs nocturn pe Telegram:…

- Copiii din Mariupol – oraș in sud-estul Ucrainei, din regiunea Donețk, aflat sub controlul armatei ruse – vor invața toata vara in limba rusa, intr-o incercare de rusificare, rusificdupa ce ocupanții au prelungit anul școlar pana la 1 septembrie, a declarat consilierul primarului din Mariupol, Petro…

- Autoritațile ruse vor „studia problema” schimbului deputatului reținut Viktor Medvedciuk pentru aparatorii capturați ai Mariupolului, a transmis Leonid Slutsky, membru al echipei ruse de negociere și adjunct al Dumei de Stat a Federației Ruse, citat de agenția rusa de știri Interfax. „Vom studia posibilitatea…

- Un fost comandant al forțelor separatiste pro-ruse din estul Ucrainei il acuza pe ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, de „neglijența criminala” din cauza modului in care a gestionat razboiul din Ucraina, relateaza Reuters . „Il acuz direct pe Serghei Șoigu de, cel puțin, neglijența criminala”,…

- Președintele Dumei de Stat a Rusiei(camera inferioara a parlamentului rus), Viaceslav Volodin, a acuzat sambata Washingtonul de coordonarea operatiunilor militare din Ucraina ceea ce constituie, in opinia sa, o implicare directa a SUA intr-o actiune militara impotriva Rusiei, transmite Reuters. “Washingtonul…

- „Washingtonul coordoneaza si desfasoara practic operatiuni militare, prin urmare participa direct la actiuni militare impotriva tarii noastre”, a scris Volodin pe canalul sau de Telegram.Washingtonul si membrii europeni ai NATO au livrat Kievului armament greu pentru a ajuta autoritatile ucrainene sa…

- „Amenințarea de adopție ilegala a copiilor ucraineni de catre cetațeni ruși, fara a urma toate procedurile necesare prevazute de legislația ucraineana, este evidenta”, se arata in declarație.„Prin incalcarea dreptului umanitar internațional și a standardelor de baza ale umanitații, Rusia este implicata…