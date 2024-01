Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Ioana și Marius de la Mireasa, sarbatorile din acest an au fost cu totul speciale. Au petrecut pentru prima data in calitate de soț și soție, iar de Revelion au avut alaturi și un alt cuplu din competiție.

- Bucurie mare in familia Giovanei și a lui Sese! Caștigatorii sezonului 5 de la Mireasa au anunțat astazi ca vor deveni din nou parinți, asta pentru ca fosta concurenta este insarcinata pentru a doua oara. Au dat vestea cea mare in ediția aniversara de la Antena Stars.

- Sese și Giovana sunt mai fericiți ca niciodata de cand au devenit parinți pentru prima data și nu ezita sa arate acest lucru și fanilor. Familia lor s-a marit in luna mai a acestui an, iar sarbatorile din acest an vor fi cu totul speciale, caci va fi primul Craciun alaturi de fetița lor.

- Antonio și Maria au fost invitați la Mireasa, Capriciile Iubirii, inainte sa dea startul task-ului Cabinei Telefonice pentru concurenții sezonului 8 Mireasa. Antonio a caștigat task-ul in sezonul 7.

- Dupa ce Maria și Antonio Anghel de la Mireasa și-au pacalit fanii ca s-au desparțit, acum cei doi au planuri mari de viitor impreuna și se vor muta din țara. Caștigatorii sezonului 7 Mireasa au marturisit in exclusivitate la Xtra Night Show motivul pentru care au dat zvonul desparțirii.

- Dupa ce in urma cu cateva zile au postat mesaje cu subințeles și au șters toate pozele in care apareau impreuna, Maria și Antonio au lamurit presupusa desparțire. Foștii concurenți au facut, aseara, un live pe TikTok, moment in care au spus daca mai sunt sau nu impreuna.

- Maria și Antonio Anghel s-ar fi desparțit! La cateva luni de cand s-au casatorit in direct și au primit un premiu uriaș, cei doi ar fi pus punct relației. Acest lucru nu a fost confirmat inca de niciunul dintre ei, insa postarile pe care le fac pe rețelele de socializare vorbesc de la sine. Concurenta…

- Pe 10 iulie 2023, Maria și Antonio au spus cel mai hotarat „Da” din viața lor. De atunci, foștii concurenți pareau ca sunt de nedesparțit, pana de curand cand amandoi au dat de ințeles ca nu ar mai forma un cuplu.