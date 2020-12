Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Blenche este una dintre cei trei finaliști de la Chefi la cuțite, sezonul 8. Tanara, concurenta favorita a lui Florin Dumitrescu, a fost considerata in show, cea mai tehnica participanta.Roxana Blenche a ajuns in finala „Chefi la cuțite”, sezonul 8. Surpriza a fost mare atunci cand Gina Pistol…

- Doar cateva ore ne mai desparte de marea finala a sezonului 8 de la Chefi la cuțite! Printre cei trei finaliști se numara: Ionuț Belei, Maria Șandru și Roxana Blenche. Ce anunț a facut Roxana, inainte de aflarea marelui caștigator!

- Lupta a fost stransa la Chefi la cuțite și doar cei mai buni au ajuns in marea finala care va avea loc in aceasta seara la Antena 1. Cum a reacționat Maria Șandru, dupa ce a aflat ca a ajuns in ultima etapa a competiției! Abia daca a putut sa-și mai stapaneasca emoțiile!

- Luni seara, 14 decembrie, Florin Dumitrescu a plans in direct la ”Chefi la Cuțite”, emoționand o țara intreaga. Insa, dupa emisiune, juratul a avut și o explicație de dat pentru reacția sa.

- Odata cu participarea ei la ”Chefi la cuțite”, Maria Sandru a starnit interesul multor telespectatori. Tanara de 27 de ani a pornit de jos, dar acum este chef in Italia și are o familie fericita. In urma cu zece ani viața concurentei era cu totul alta, iar ea arata complet diferit.

- Mai sunt puține ediții pana la marea finala, așa ca emoțiile devin tot mai mari pentru concurenți! In ediția 39 din sezonul 8 „Chefi la cuțite”, tensiunile au reaparut in echipa lui Sorin Bontea!

- Sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite” a fost unul cu adevarat spectaculos inca din primele degustari pe nevazute. Acum, concurenții ramași in competiție se apropie cu pași repezi de finala și fiecare bucatar iși face propriile strategii pentru victorie. Totuși, in echipa lui Catalin Scarlatescu exista…

- Emoțiile au atins cote uriașe in batalia culinara individuala, din ediția 31 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”. De data aceasta, intre cele doua echipe intrate la duel au inceput sa se certe!