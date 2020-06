Stiri pe aceeasi tema

- Mezzosoprana Maria Macsim Nicoara a scapat cu viața. Medicii au transferat-o de la Terapie Intensiva intr-un salon, insa recuperarea neuromotorie va fi grea. Dupa o luna in care medicii nu-i dadeau mari șanse, mezzosoprana a trecut de perioada critica Mezzosoprana Maria Macsim Nicoara a scapat cu viața.…

- Din punct de vedere al functiei cognitive, insa, progresele mezzosopranei sunt minime, potrivit medicilor de la Spitalul de Neurochirurgie. Aceasta prezinta un deificit motor accentuat, insa, cu ajutorul cadrelor medicale, reuseste sa se ridice si sa stea in pozitia sezut. Mezzosoprana nu reuseste,…

- Noi detalii privind starea de sanatate a Mariei Macsim Nicoara, transportata in coma la spital in prima saptamana a lunii mai. Pare-se ca, deși medicii erau inițial rezervați in ceea ce privește șansele ei de supraviețuire, acum exista speranța. Maria Macsim Nicoara a facut mici progrese.

- Starea mezzosopranei Maria Macsim Nicoara se mentine in continuare grava, conform medicilor de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, unde aceasta se afla internata inca de la inceputul saptamanii trecute. Momentan, solista Operei iesene este tinuta in viata prin intermediul aparatelor, lucru care…

- Anchetatorii care au preluat cazul mezzosopranei Maria Macsim Nicoara au audiat o femeie din comuna Aroneanu care nu ar fi nimeni alta decat amanta lui Codrin Nicoara, informeaza bzi.ro Amanta, complice? Cu aceasta femeie, soțul mezzosopranei Maria Macsim Nicoara avea o relație de ceva vreme, o relație…

- Maria Macsim Nicoara, mezzosoprana Operei Naționale din Iași, trece prin momente dramatice in urma unui accident suferit in casa. Femeia este in stare grava, la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, iar medicii sunt foarte rezervați in ceea ce privește șansele de supraviețuire.

- Directorul postului de radio Vocea Evangheliei din Suceava, Daniel Grigoriciuc, care a fost in stare grava la Iași, intubat, in urma complicațiilor survenite din cauza COVID-19, a ieșit din perioada critica si a povestit prin ce a trecut.Daniel Grigoriciuc, 47 de ani, a fost mutat intr-un salon normal…

- Daniel Grigoriciuc si sotia acestuia, Tabita, s-au infectat cu COVID-19 si au fost internati, in luna martie, in Spitalul Judetean Suceava. Starea de sanatate a pastorului s-a agravat, motiv pentru care a fost transferat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. "M-am intors dintr-o slujire…