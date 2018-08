Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Maria Grapini a declarat, duminica, pentru MEDIAFAX, ca se intoarce ”cu groaza” in Parlamentul European, unde va trebui sa dea explicații despre incidentele din Piața Victoriei, care afecteaza imaginea Romaniei inclusiv in contextul preluarii președinției Consiliului UE. „Ma…

- Liviu Dragnea il acuza pe Klaus Iohannis ca sustine violentele din Piata Victoriei si timoreaza fortele de ordine prin cererea adresata procurorilor de anchetare a Jandarmeriei, potrivit unui comunicat al presedintelui PSD.

- Jandarmeria Romana a anuntat sambata organizarea unei conferinte de presa, pentru a explica modul in care au intervenit fortele de ordine la protestul Diasporei din Piata Victoriei, care a degenerat in violenta.

- Jandarmii au intervenit in forta in Piata Victoriei la protestul ce s-a dorit a fi unul pasnic. Un tanar s-a ales cu o gaura in picior, cauzata de un proiectil folosit de jandarmi in timpul confruntarilor cu manifestantii.

- Un barbat care tulbura ordinea publica in zona Pietei Victoria, acolo unde are loc proteatul romanilor din diaspora, si un altul care intentiona sa intre in piata, la protest, cu spray-uri graffiti, au fost dusi la sectia de politie pentru a fi legitimati si sanctionati, transmite Jandarmeria Bucuresti,…

- Presa internationala scrie despre protestul romanilor din diaspora, care va avea loc vineri, in Piata Victoriei din Bucuresti. „Romanii din diaspora se intorc acasa inainte de de protestul anti-guvernamental”, titreaza Associated Press, citata de ABC News, New York Times si The Washington Post.

