Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in conformitate cu procedurile prevazute de dreptul Uniunii, procurorul-șef european a solicitat ridicarea imunitații doamnei Eva Kaili, deputata in Parlamentul European, și a doamnei Maria Spyraki, deputata in Parlamentul European. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Eurodeputata socialista greaca Eva Kaili (44 de ani), unul dintre vicepresedintii Parlamentului European, a fost arestata vineri seara la Bruxelles, in cadrul unei anchete privind suspiciuni de coruptie in care este implicat Qatarul, gazda Cupei Mondiale 2022. La Atena, Partidul socialist grec (Pasok-Kinal),…

- Nu numai Qatar, ci si Maroc ar fi implicat in scandalul de coruptie care afecteaza Parlamentul European, scrie saptamanalul german Der Spiegel, care a avut acces la documente din ancheta. Poliția belgiana a publicat imagini cu sumele de bani, peste 1,5 milioane de euro, confiscate de la fosta vicepreședinta…

- ”Pozitia sa este ca este nevinovata. Ea nu are nimic a face cu mita din Qatar”, declara avocatul. Intrebat daca s-au gasit bani in locuinta clientei sale, juristul a raspuns ca ”nu confirm si nici nu dezmint. Exista o confidentialitate”. ”N-am nicio idee daca s-au gasit bani sau cati bani s-au gasit”,…

- Vicepresedinta elena a Paarlamentului European, Eva Kaili, arestata intr-o ancheta pentru spalare de bani si coruptie in Parlamentul European, a negat ca a primit mita de la Qatar, a declarat marti unul dintre avocatii sai, relateaza AFP si Reuters, in timp ce, potrivit DPA, presedinta Parlamentului…

- Scandalul de corupție care zguduie in prezent Parlamentul European este „extrem de ingrijorator”, a declarat luni dimineața șeful politicii externe a UE, Josep Borrell, potrivit Politico . Procurorii belgieni au pus-o oficial sub acuzare, duminica, pe vicepreședinta Parlamentului European, Eva Kaili,…

- Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a suspendat toate prerogativele primite de Eva Metsola, in calitate de vicepreședinta a instituției, relateaza AFP, citata de Agerpres . Decizia anunțata sambata, 10 decembrie, a fost luata in contextul in care eurodeputata elena a fost saltata și…

- Continue reading EXCLUSIV. Simona Halep, tradata de propriul corp: „Și daca suntem țarani proști, nu mai avem nevoie de nicio ancheta!” Detalii incredibile care pot elucida scandalul de dopaj at Info real.