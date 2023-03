Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca, incepand cu aceasta seara, iarna iși va intra in drepturi in țara noastra, venind la pachet cu temperaturi scazute, ninsori abundente și vant. Totul se datoreaza unui ciclon polar care va traversa peste Romania.

- Vremea va fi extrem de rece și va fi insoțita de ninsori in special in București, la finalul acestei saptamani. Romania se pregatește pentru o saptamana plina de schimbari meteorologice, in special in București, unde sunt prognozate ninsori și temperaturi scazute la finalul saptamanii. Un ciclon mediteranean…

- Vremea se racește puternic in Romania, in urmatoarele zile. Potrivit meteorologilor ANM, un ciclon mediteranean va aduce ninsori, lapovița și viscol puternic in mai multe zone din țara, astfel ca, foarte probabil, specialiștii vor emite mai multe avertizari. Pentru intervalul 26 – 28 ianuarie, ANM anunța…

- VREMEA se schimba in Romania: Se anunța ninsori, frig puternic și fenomene periculoase. PROGNOZA pe urmatoarele saptamani VREMEA se schimba in Romania: Se anunța ninsori, frig puternic și fenomene periculoase. PROGNOZA pe urmatoarele saptamani Iarna se intoarce in Romania. Vremea se racește puternic…

- Vremea se va raci semnificativ incepand chiar de maine, 24 ianuarie. Temperaturile maxime se vor situa in jurul valorii de 3-4 grade in majoritatea regiunilor țarii. Meteorologii anunța ca probabilitatea de aparitie a precipitatiilor - sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare - va fi ridicata pe tot…

- Vremea va continua sa fie inchisa și se vor semna ploi slabe, dar de marți situația se schimba. De pe o zi pe alta, se incalzește semnificativ. Temperaturile neobișnuite sunt aduse de un val de aer tropical.

- Se strica vremea in Romania, vine gerul si la noi. Incepand de luni, 19 decembrie 2022, valorile termice vor scadea drastic, iar un val rece va aduce nopți și dimineți geroase in depresiuni, la munte și in nordul Moldovei. In Europa, autoritațile au emis deja un cod roșu de ninsori. Se strica vremea…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca in urmatoarele patru saptamani, in Romania, vor alterna perioadele cu temperaturi scazute si cu unele peste mediile normale in timpul iernii. De asemenea, este posibil sa apara precipitatii in mai multe zone ale tarii.