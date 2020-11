Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi vor divorța in mod amiabil la notar, potrivit declaratiilor lui Pepe, si pe langa custodia celor doua fete pe care le au impreuna, Maria si Rosa, trebuie sa imparta si averea acumulata pe timpul casniciei. Citeste si: Este OFICIAL! Pepe si Raluca DIVORTEAZA! Primele declaratii: "Ea…

- Judecatoria Focșani a validat mandatele consilierilor locali care vor face parte din Consiliul Local municipal in urmatorii patru ani: PSD: Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina-Mirela, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel, Selaru Aurel. USR: Tataru Alexandra, Atanasiu Corina; PNL: Macovei Liviu-George, Tanase…

- „Ai plecat in lumea nemuririi, in lumea celor drepți, mama scumpa și deosebita, iubitoare de familie, razbatatoare și cu mare suflet nobil – Saveta Lazar…” Cuvintele ii aparțin jurnalistului Ioan Lazar, fiul Savetei. El a fost cel care a anunțat ca s-a stins una dintre fiicele cuplului care l-a inspirat…

- Mary Trump, autoarea unei carti de memorii in care il descrie in termeni nefavorabili pe Donald Trump, i-a dat joi in judecata pe presedintele Statelor Unite si pe mai multi membri ai familiei lor, sub acuzatia ca au privat-o de o mostenire in valoare de zeci de milioane de dolari, transmite Reuters.Citește…

- Noi detalii ies la iveala in cazul angajatei care a furat incasarile de la shaormeria lui Brigitte. Frumoasa afacerista a declarat ca tanara este de negasit și ca nu s-a mai intors acasa. Vedeta este in stare sa o ierte daca-și va recunoaște fapta, insa, in caz contrar, va merge la Poliție.

- Unsprezece cantareti, mestesugari si dansatori din tara au primit titlul onorific de Tezaur uman viu, a anuntat miercuri Ministerul Culturii, potrivit news.ro.Ministerul Culturii, prin intermediul Comisiei Nationale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, a hotarat acordarea titlului…

- Tragedie de nedescris pentru o familie si un semnal de alarma dur pentru alti parinti: doi frati, de un an si jumatate si de trei ani, au murit dupa ce au mancat struguri din propria curte. Medicii banuiesc ca fructele erau stropite cu o substanta otravitoare, posibil un pesticid si atrag atentia…

- Accident mortal in Novaci, județul Gorj, unde o femeie de 52 de ani a fost lovita mortal de o mașina. Șoferul, un tanar de 25 de ani este fiul unei judecatoare din localitate și se afla sub influența bauturilor alcoolice in momentul in care se afla la volan. Imediat dupa impact el a fugit de la locul…