- Cu toate ca nu se afla de mult timp in casa Mireasa, Maria a fost luata la intrebari de Alex, curios sa afle mai multe detalii despre noua concurenta. Restul baieților sunt de parere ca Alex și-ar fi dorit ca Maria sa vina pentru el, de aici și interesul sau.

- Ediția din aceasta seara, 6 martie, de la Mireasa Capriciile - Iubirii a adus multe tensiuni in casa Mireasa, asta dupa ce Roberto și Alex s-au certat. Weekend-ul care tocmai a trecut a adus multe discuții aprinse intre baieții din casa. Iata din ce motiv s-au certat cei doi, dar și ce au spus despre…

- Deseori, recrutorii utilizeaza rețelele de socializare și intra in cercul de cunoștințe al celor carora urmaresc sa le caștige increderea, potrivit RRA.Sfaturile catre posibilele victime sunt sa nu se increada in promisiuni de caștiguri mari intr-un timp scurt, sa evite sa intalneasca persoane cunoscute…

- Ediția din aceasta seara, 10 februarie, de la Mireasa Capriciile - Iubirii a adus multe tensiuni in casa, asta dupa ce Hatice a inceput sa planga. Concurenta de la Mireasa și-a spus parerea despre Mihai, dupa ce l-a auzit pe acesta vorbind cu mama lui, dar și cu un alt concurent din casa despre ea.…

- Ediția din aceasta seara, 8 februarie, de la Mireasa Capriciile - Iubirii a adus multe tensiuni in casa, asta dupa ce Mihai a marturisit motivul pentru care nu iși dorește sa formeze un cuplu cu Hatice, cu toate ca legatura dintre ei este foarte stransa. Iata ce marturisiri a facut concurentul de la…

- Ediția din aceasta seara, 20 ianuarie, de la Mireasa Capriciile - Iubirii a adus multe emoții in casa, asta dupa ce Carmina a inceput sa planga. La o sesiune de intrebari și raspunsuri cu ceilalți concurenți, tanara in varsta de 23 de ani s-a emoționat foarte tare și a izbucnit in lacrimi. Iata de ce…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a vorbit despre situația de la echipa roș-albastra și despre ce ar urma privind banca tehnica. Dupa ce inițial a spus ca FCSB cauta un nou antrenor, dupa ce Leo Strizu nu a fost luat in cantonament, MM Stoica spune ca principalul din acte al roș-albaștrilor…