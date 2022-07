Maria Ciobanu se reintoarce din Statele Unite, asumandu-si un risc enorm. Medicii i-au interzis sa mai zboare cu avionul din cauza presiunii și afecțiunilor sale. In ciuda recomandarilor medicilor, ”Ciocaria” muzicii populare romanești vrea sa-și implineasca o dorința arzatoare, aceea de-și serba ziua de naștere in Romania, țara sa draga, al carei folclor l-a slujit șapte de decenii. Privilegiul ca romanii sa o reintalneasca pe Maria Ciobanu este legat de aniversarea sa (in septembrie implinește 85 de ani) dar și de o serie de evenimente de familie. Solista s-a retras din activitatea muzicala…