Mari proteste împotriva vaccinării obligatorii în orașul imperial al valsului (VIDEO) Mii de persoane – aproximativ 20.000, potrivit datelor politiei austriece – au protestat sambata la Viena fața de restrictiile impuse pentru stoparea pandemiei de coronavirus si a vaccinarii obligatorii, care va intra in vigoare in februarie 2022, potrivit EFE. Protestul, organizat de Partidul Libertatii din Austria (FPO, de extrema dreapta), a inceput spre pranz, intr-o atmosfera festiva, in pofida temperaturilor ce se apropiau de inghet si care nu i-au impiedicat pe demonstranti sa denunte restrictiile si carantina generala care se incheie in noaptea de sambata spre duminica, dar de la care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

