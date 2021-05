Mari fluctuaţii pe bursa americană din cauza acţiunilor din sectorul tehnologiei Pe parcursul sedintei de marți vanzarile masive s-au extins la nivelul intregii piete. Intr-o intorsatura ciudata, actiunile companiilor de tehnologie s-au redresat dupa-amiaza, investitorii revenind la companii precum Amazon si Netflix, lasand restul pietei in teritoriu negativ. In aceste conditii, indicele Nasdaq Composite, dominat de actiunile tehnologice, s-a redresat si a inchis in declin cu doar 0,1%, dupa o scadere de pana la 2,2%. Indicele Dow Jones Industrial Average a incheiat ziua cu o scadere de 1,4%, cea mai mare dupa 26 februarie. Cel mai mare declin a fost inregistrat de actiunile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

