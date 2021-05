Stiri pe aceeasi tema

- Tim Burton va filma in Romania noul serial ”Addams Family”. O producție a celebrei case de filme MGM Television. Insuși Burton, regizor nominalizat la Oscar pentru ”Corpse Bride” si ”Frankenweenie”, va fi producator executiv al mult așteptatei producții de televiziune. Cunoscut pentru mari producții…

- ASU Politehnica a suferit un nou esec in fata Rapidului. De aceasta data in returul play-off-ului Ligii 2. A fost 1-0 pentru gazdele de la Buftea, prin golul marcat de Antonio Sefer in repriza secunda, dar actorul principal a fost arbitrul ilfovean Ionut Coza. La una dintre primele pasiri in careu ale…

- Incepand de vineri, 7 mai, Castelul Bran va gazdui maratoane de vaccinare, timp de o luna, in perioada weekend-urilor, in cladirile Vamii Medievale din incinta Domeniului Bran. Spațiul destinat vaccinarii beneficiaza de flux unidirecțional și este structurat astfel: camera de așteptare, camera recepție…

- Printii Charles, Andrew, Edward si printesa Anne, cei patru copii ai ducelui de Edinburgh, precum si printii William si Harry, nepoti ai lui, vor merge sambata alaturi de sicriul cu trupul neinsufletit in procesiunea spre Capela St George de la Castelul Windsor. Detaliile legat de ceremonia…

- Supergrupul The Hollywood Vampires, fondat de Alice Cooper, Joe Perry (Aerosmith) si actorul Johnny Depp, care urma sa concerteze la Bucuresti la finalul lunii august, a anulat intreg turneul european de anul acesta, potrivit News.ro. „Suntem mai mult decat dezamagiti sa anuntam ca Hollywood…

- Campionatul European Under 21 din Ungaria și Slovenia se va disputa cu aceeași minge, UNIFORIA, care va fi folosita și pentru EURO 2020. Designul sau prezinta linii indraznețe, negre, simbolizand estomparea limitelor și trecerea frontierelor, reflectand noul format transcontinental al competiției, informeaza…