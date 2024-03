Luni, 11 martie 2024, in Holul de Onoare al Castelului Regal Peleș, Majestatea Sa Custodele Coroanei și Alteța Sa Regala Principele Consort au gazduit o seara dedicata relațiilor diplomatice dintre Romania și Republica Franceza și dintre Romania și Republica Federala Germania, relații care au luat naștere in timpul domniei Regelui Carol I, in ziua de […]