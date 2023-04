Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul mexican Sergio Perez (Red Bull) a castigat prima cursa de sprint din actuala editie a Campionatului Mondial de Formula 1, desfasurata sambata dupa-amiaza pe strazile din Baku, capitala Azerbaidjanului, gazda etapei a patra a sezonului, informeaza AFP.Perez l-a devansat pe monegascul Charles…

- Sergio Perez, pilotul celor de la Red Bull, s-a impus in cursa sprint din Marele Premiu al Azerbaidjanului. Plecat de pe locul secund, mexicanul l-a depașit pe Charles Leclerc și a pus mana pe puncte importante in lupta cu Max Verstappen de la varf. Campionul en-titre a incheiat pe 3, dupa un incident…

- Dupa ce și-a asigurat vineri pole position-ul in cursa de duminica, Charles Leclerc, pilotul Ferrari, a fost cel mai rapid și in sesiunea de calificari pentru cursa de sprint a Marelui Premiu din Azerbaidjan. Cursa de sprint, de 100 de kilometri, are loc azi, de la 16:30. Va fi in direct pe OrangeSport,…

- Monegascul Charles Leclerc (Ferrari) va pleca din pole position duminica in Marele Premiu al Azerbaidjanului, a patra etapa a sezonului de Formula 1, dupa ce a realizat cel mai mult timp in calificarile de vineri, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Azi au avut loc calificarile pentru etapa 4-a a sezonului de Formula 1, Marele Premiul din Azerbaidjan. Pilotul Charles Leclerc (Ferrari) a fost cel mai rapid pe circuitul din Baku și va pleca din pole position. Cursa va avea loc duminica, de la ora 14:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport,…

- Marele Premiu al Arabiei Saudite are loc in aceasta seara, de la ora 19:00. Grand-prix-ul saudit incepe la ora 19:00 și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 3, Orange Sport 3 și Prima Sport 3. Sergio Perez va pleca din pole-position la cursa de astazi, a doua a sezonului…

- Azi are loc prima etapa din sezonul 2023 al Formulei 1. De la ora 17:00 are loc Marele Premiu al Bahrainului. Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport 2, OrangeSport 2 și DigiSport 2. Campionul din ultimii doi ani, olandezul Max Verstappen a fost cel mai rapid in calificarile de sambata…

- Max Verstappen, olandezul „zburator” de la Red Bull Racing, campionul ultimelor doua sezoane din Formula 1, va pleca din pole-position in Marele Premiu din Bahrain, in primul grand-prix din 2023. Un semn cat se poate de evident ca omul #1 al team-ului austriac e gata pentru noi recorduri in noul an.…