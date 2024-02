Stiri pe aceeasi tema

- Expatii rusi vor putea vota la scrutinul prezidential din martie chiar daca traiesc in tari „neprietenoase” care au impus sanctiuni Moscovei ca urmare a invaziei de catre Rusia a tarii vecine Ucraina, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, transmite Reuters. Zaharova a transmis…

- Volodimir Zelenski și alți lideri ucraineni nu au facut un secret din dorinta de a se intalni cu oficiali chinezi in Elvetia in aceasta saptamana, dar presedintele ucrainean a plecat acasa fara intalnirea dorita, relateaza Politico, citat de News.ro. Membrii delegatiei chineze prezenti in Elvetia au…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat joi ca, in ciuda sanctiunilor, economia rusa este prima din Europa si a cincea din lume, informeaza EFE, care mentioneaza ca seful de la Kremlin a facut aceste declaratii in timpul unei vizite in orasul Habarovsk, in cadrul unui turneu cu caracter evident…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat ca relatiile dintre Beijing si Moscova s-au consolidat in 2023, in timpul unui schimb de mesaje de Noul An cu omologul sau rus Vladimir Putin duminica, a informat presa de stat chineza, citata de AFP. Privind inapoi cu Putin la anul care se incheie, presedintele…

- China este pregatita sa aprofundeze increderea reciproca cu Rusia in domeniul militar, precum și sa contribuie impreuna la menținerea securitații internaționale și regionale. Acest lucru a fost declarat joi de purtatorul de cuvint al Ministerului chinez al Apararii, Wu Qian, in cadrul unui briefing.…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri ca intretinerea de relatii apropiate cu Rusia constituie o „alegere strategica” si a indemnat la aprofundarea in continuare a cooperarii bilaterale, cu prilejul unei intalniri la Beijing cu premierul rus Mihail Misustin, relateaza AFP. „Mentinerea si…

- Dupa sancțiunile impuse de Occident, Moscova și-a redirecționat livrarile de petrol catre China și India și a exportat aproape 3,5 milioane de barili de petrol pe zi in 2023, potrivit Bloomberg.Exporturile de petrol rusesc au generat venituri de 11 miliarde de dolari, mulțumita unei flote fantoma de…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko efectueaza o vizita la Beijing, pentru discutii cu liderul chinez Xi Jinping, a anuntat duminica presa de stat din Belarus, aceasta fiind cea de-a doua deplasare in China a aliatului apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin in acest an.